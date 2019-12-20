مصطفى محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

يلتقى فى السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع سموحه فى الجولة التاسعة للدورى الممتاز باستاد القاهرة.

يدخل الزمالك المباراة باحثًا عن تحقيق إنتصار، للتغلب على كبوة الهزيمة من طلائع الجيش، في الجولة السابقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتجمد رصيده عند النقطة الـ١٣ فى المركز الرابع.

وعلى الجانب الآخر، سموحة يحتل سموحة، المركز الخامس بنفس رصيد الزمالك ١٣ نقطة من الفوز فى ثلاث مباريات والتعادل فى أربع والخسارة فى مباراة وحيدة.

ومن المقرر أن يجرى الفرنسي باتريس كارتيرون بعض التغييرات الطفيفة فى التشكيل حيث يعود حازم إمام للمشاركة فى مركز الظهير

الأيمن بعد شفائه من الإصابة بنزلة برد ومشاركته فى التدريبات كما يدرس الدفع بكريم بامبو بعد تألقه كبديل فى لقاء الجيش واحرازه الهدف الثانى.

ويتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من :

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حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الغنى، حازم إمام، محمد عبدالشافى

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم

خط الهجوم: مصطفى محمد