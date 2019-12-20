تدريبات منفردة لعمرو السولية

شارك عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في تدريبات منفردة تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال، بعد تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها في اليومين الماضيين ومنعته من المشاركة في المران الجماعي.
وقال خالد محمود، طبيب الفريق، إن حالة عمروالسولية، لاعب الفريق مطمئنة، وإنه سيشارك في المران الجماعي غدا السبت؛ استعدادا للمرحلة المقبلة، التي تبدأ بمباراة الاتحاد يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة العاشرة في بطولة الدوري.
وأضاف طبيب الأهلي أنه تابع عمرو السولية خلال الساعاتالأخيرة، واطمأن على حالته التي تحسنت بشكل كبير بعد انخفاض درجة حرارته التي ارتفعت بسبب نزلة برد التي كان يعاني منها، وشارك صباح اليوم في المران الذي قاده بينكيل على ملعب التتش.
وكان السولية قد حصل على راحة ثلاثة أيام قبل مواجهة الإسماعيلي التي أقيمت أمس؛ بسبب نزلة البرد الشديدة التي عاني منها، وأدت إلى ارتفاع درجة حرارته.
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