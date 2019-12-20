برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي

يجهز توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا خاصا؛ لتجهيز اللاعبين لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل،ضمن الجولة العاشرة في بطولة الدوري العام.
وحصل الفريق على راحة اليوم الجمعة من التدريبات، بعد الفوز الذي حققهأمس على الإسماعيلي، وأحكم قبضته على قمة المسابقة برصيد 21 نقطة.
ويسعى فايلر وجهازه المعاون لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة المقبلة، والتخلص من حالة الإجهاد العضلي؛ بسبب الضغط المتواصل للمباريات ومشاركات الفريق محليا وإفريقيًا.
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