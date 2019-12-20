موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري.. والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك اليوم الجمعة لمواجهة قوية أمام سموحة على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك اللقاء باحثًا عن الفوز لتعويض السقوط في الجولة الماضية أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتل الفريق الأبيض المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 16 نقطة، وتحقيق الإنتصار يجعله يقفز للمركز الثاني.

كما يهدف الجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون، إلى مصالحة الجماهير

الغاضبة من اللاعبين والتى وجهت لهم اتهامات حاده بالتآمر ضد النادى وعدم الانتماء وتفضيل مصالحهم الشخصيه على مصلحه النادى.

أما فريق سموحة تحت قياده مديره الفنى حسام حسن فيسعى هو الآخر لاستغلال كبوة المنافس لتحقيق مفاجأة وتكرار سيناريو مباراة طلائع الجيش فى ظل معنويات لاعبيه العالية بعد الفوز على أسوان بهدف

فى الجولة السابقة.

ومن المنتظر أن يعود حسام حسن هداف الفريق ومحمود عزت لتشكيلة الفريق بجانب محمد كوفى وكريم يحيى وأحمد أبوالفتوح بعد انتهاء إيقافهم.

ويحتل سموحة المركز الخامس بنفس رصيد الزمالك ١٣ نقطة من الفوز فى ثلاث مباريات والتعادل فى أربع والخسارة فى مباراة وحيدة.

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موعد مباراة الزمالك وسموحة

تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة،

الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة،

التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

تذاع المباراة بشكل مباشر عبر قناتي on sport و Time sports