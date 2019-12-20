رياضة | طبيب الأهلي: إصابة ربيعة ليست مقلقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي: إصابة ربيعة ليست مقلقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة بربيعة خلال مواجهة الإسماعيلي، ولعب سعد سمير بدلا منه، وأكد طبيب الفريق أن إصابة اللاعب لا تستدعي القلق.
وخرج ربيعة مصابا في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس على استاد حرس الحدود بالإسكندرية وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف؛ ليصل إلى النقطة 21 من الفوز في 7 مباريات متتالية في بطولة الدوري.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة بعد تحقيق الفريق الأحمر لسبعة انتصارات متتالية على حساب سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود والإسماعيلي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.