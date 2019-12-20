رياضة | صراع بين مانشستر يونايتد وليفربول على موهبة الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع بين مانشستر يونايتد وليفربول على موهبة الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير أن مانشستر يونايتد وليفربول من بين الأندية التي لا تزال في البحث عن لاعب خط وسط بايرن ليفركوزن كاي هافرتز.

في وقت سابق من هذا الشهر ، اقترح أن اللاعب الألماني الدولي المرموق سوف يطلع على بقية الموسم مع ناديه الحالي.

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ومع ذلك ، على الرغم من تفضيل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا ، تزعم بيلد أن ما لا يقل عن نصف دزينة من الأندية لا تزال ترغب في التعاقد مع الشاب في يناير.

يقول التقرير إن يونايتد وليفربول عقدا مناقشات حول هافرتز ، في حين يظل مانشستر سيتي نشطًا في السباق من أجل توقيعه.

كما يعتزم برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ تقديم عرض لصانع الألعاب ، الذي لا يزال أمامه عامين ونصف العام على عقده مع فريق البوندسليجا.