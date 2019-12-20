رياضة | أولمبياد طوكيو عقبة أمام ريال مدريد في ضم مبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أولمبياد طوكيو عقبة أمام ريال مدريد في ضم مبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسئولو نادي ريال مدريد، لضم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان تقوم ببعض المحاولات مع كيليان مبابي من أجل الوصول إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب مع الفريق وعرقلة انضمامه إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

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وتابعت أن إدارة نادي العاصمة الفرنسية لديها خطة سرية من أجل إقناع مبابي بتمديد عقده، والاستمرار داخل صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة، وإنهاء حلم النادي الملكي في ضم اللاعب.

وأكملت الصحيفةـ أن الفريق الباريسي سيستغل أولمبياد طوكيو 2020، من أجل إقناع اللاعب بضروة الاستقرار مع ناديه لضمان مواصلة اللعب أساسيًا والظهور بأفضل صورة ممكنة، من أجل زيادة احتمالية مشاركته رفقة منتخب بلاده بأولمبياد طوكيو المقبلة.

واختتم الصحيفة، أن مبابي سيشارك بقميص الديوك الفرنسية في أولمبياد طوكيو، وهو الأمر الذي سيحاول ليوناردو أوراجو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، لاستغلاله من أجل وضع استراتيجية مُحكمة لإقناع اللاعب بتمديد عقده، وعدم تغيير فريقه قبل أشهر معدودة من انطلاق البطولة.