رياضة | ريال مدريد يرسل مندوبا لمشاهدة هذا الشاب الموهوب عن قرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرسل مندوبا لمشاهدة هذا الشاب الموهوب عن قرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير إسبانية أن نادي ريال مدريد أرسل كشافة لمشاهدة لاعب خط وسط رين الفرنسي إدواردو كامافينجا عن كثب في لقاء كوبي دي لا ليجي يوم الأربعاء مع أميان.

تم وصف اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا بأنه أحد صاحب المواهب الكبيرة في كرة القدم العالمية بعد تألقه مع فريق رين الأول في دوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا الموسم.

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ويعتقد أن اللاعب كامافينجا قد اجتذب بالفعل اهتمامًا من أمثال برشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد ، مما أدى إلى زيادة في تقييمه.

يدعي ديرايو أن ريال مدريد هو آخر فريق يحظى بشعبية مع منتخب فرنسا لأقل من 21 عامًا ، مع وجود اثنين من الكشافة في ملعب دي لا ليكورن في منتصف الأسبوع.

لعب كامافينغا ، الذي يُفترض أن يكون بقيمة 51 مليون جنيه إسترليني ، 90 دقيقة كاملة حيث خسر رين 3-2 أمام أميان.