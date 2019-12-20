رياضة | نجم الأهلي يواصل الغياب أمام الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يواصل الغياب أمام الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغياب عن مباراة فريقه المقبلة أمام الاتحاد السكندري بسبب الإصابة.

ويعاني ياسر من الإصابة بشد في العضلة الضامة والتي تعرض لها في مران الأهلي الأخير قبل مواجهة حرس الحدود والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدف نظيف.

ويخوض ياسر برنامجًا تأهيليًا للتعافي من الإصابة التي تعرض والتعافي منها، حيث بات في حكم المؤكد صعوبة لحاقه بمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

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وغاب ياسر عن أخر مباراتين للأهلي في الدوري والتي حقق فيهما الفوز.

وحقق الأهلي الفوز مساء أمس الجمعة على الإسماعيلي بهدف نظيف سجله وليد سليمان ليفرد وحيدًا في صدارة الترتيب برصيد ٢١ نقطة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.