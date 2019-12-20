رياضة | الأهلي يكشف موقف رامي ربيعة من مباراة الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف موقف رامي ربيعة من مباراة الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخر تطورات إصابة رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر، والتي أجبرته على مغادرة مباراة الفريق أمس أمام الإسماعيلي.

وغادر ربيعة مباراة الأهلي أمس أمام الإسماعيلي متأثرًا بالإصابة في العضلة الخلفية، حيث خرج من الملعب في الدقيقة ٦٤ وحل زميله سعد الدين سمير بديلًا له.

وأكد عبد الحفيظ على أن رامي شعر بثقل في العضلة الخلفية وفضلنا إخراجه من المباراة حتى لا تتفاقم الإصابة.

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وأضاف مدير الكرة بأن ربيعة سيكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات غدًا السبت استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.

وحقق الأهلي الفوز مساء أمس الجمعة على الإسماعيلي بهدف نظيف سجله وليد سليمان ليفرد وحيدًا في صدارة الترتيب برصيد ٢١ نقطة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.