شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالواحد السيد: الدوري لم يحسم بعد.. وأطالب لاعبي الزمالك بالصبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه عبدالواحد السيد، حارس وقائد الزمالك الأسبق، رسالة إلى لاعبي الفريق الحاليين، طالبهم خلالها بالصبر والاجتهاد في الملعب، لنيل رضا الجماهير وكذلك الإدارة.

وقال «السيد» للاعبين، خلال تواجده ضيفًا ببرنامج «اللعيب» على قناة «إم بي سي مصر»: «انتم لازم تصبروا، أنا عشت الأسوأ، خرجت من نادي الزمالك ولي مستحقات 4 سنين، سواء هذا صحيح أو غير صحيح، أنا واحد اتربيت في نادي الزمالك».

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وأضاف: «لازم تلعب كويس وتبقى في أرض الملعب كويس، الإدارة هي اللي عتدور عليك، ولكن لما تلعب بشكل سيئ ازاي تطلب مستحقات، يعني إيه مستحقات 3 أو 4 شهور».

وعن حسم الأهلي لقب الدوري قال عبدالواحد السيد: «الدوري مازال في الملعب، الأهلي قد يكون أفضل المرشحين في ظل النتائج الجيدة التي يحققها، لكنه لم يحسم البطولة بعد».