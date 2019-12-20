شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: حسام حسن مستمر مع سموحة مهما كانت نتيجة لقاء الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن حسام حسن، المدير الفني للفريق، مستمر في منصبه أيا كانت نتيجة مباراة الفريق أمام الزمالك، المقررة اليوم الجمعة، في الجولة التاسعة للدوري.
وأضاف «عامر»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحدث اليوم» رداً على ما تردد بشأن إمكانية إقالة حسام حسن حال حدوث نتيجة سلبية أمام الزمالك: «لا صحة لهذا الكلام، حسام حسن من المدربين الكبار، وعلى مستوى عال جدًا».
وتابع: «نتمنى أيضا إن ربنا يوفقنا، ونحقق النتيجة اللي بنتمناها وهي الفوز على الزمالك».
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