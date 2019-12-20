روبرت ليفاندوفسكي يسجل رقما قياسيا تاريجيا مع بايرن ميونخ

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وقال ليفاندوفسكي فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى للبايرن: "تخطي مثل هذه الأسطورة شرف كبير. أنا سعيد للغاية بهذا. أشعر قليلاً بالأسف لأنه كان مدربي وعملنا سوياً بشكل جيد."
وتفوق ليفا على مدربه السابق حيث وصل اللاعب البولندى إلى هذا الرقم الضخم بعد 206 مباراة فقط فى البوندزليجا، بينما احتاج هاينكس 369 مباراة لتسجيل 220 هدف.
وقال هاينكس فى تصريحات لصحيفة بيلد: "ليفاندوفسكي يدهشنى بسبب احترافيته وطموحه وشغفه ولياقته البدنية، إنه لاعب من الطراز العالمي بكل تأكيد، خاصة هذا الموسم، ولقد كان شرفًا لي العمل معه".
وعن تجاوزه بقائمة الهدافين التاريخيين، قال هاينكس أسطورة بوروسيا مونشنجلادباخ السابق: "إنه يستحق التفوق عليّ في هذه القائمة".
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