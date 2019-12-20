شكرا لقرائتكم كارتيرون يعقد محاضرة للاعبي الزمالك قبل مواجهة سموحة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى محاضرة أخيرة مع اللاعبين فى الرابعة والنصف عصر اليوم يتحدث خلالها عن التعليمات الاخيرة للاعبين قبل مواجهة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة .

كاريترون يعلن خلال المحاضرة التشكيل الذى سيخوض به اللقاء والذى قد يشهد عدة تغييرات بعودة حازم امام لقيادة الجبهة اليمني بعد تماثله للشفاء وانضمامه لقائمة الفريق اليوم .

كارتيرون يتحدث مرة اخرى عن دور كل لاعب فى المباراة بعد ان تمن شرحه للاعبين من قبل بدور كل مركز مع اعلان التشكيل سيتحدث عن كل لاعب وماذا سيكون دوره فى مواجهة سموحة وكيفية ايقاف عناصر الخطورة فى صفوف الفريق السكندري وايضا كيفية اختراق الدفاع المتوقع من جانب حسام حسن المدير الفني لسموحة

الزمالك يتلقي فى السابعة والنصف من مساء اليوم مع سموحة فى تمام السابعة والنصف من مساء اليوم فى الجولة التاسعة من الدورى الممتاز