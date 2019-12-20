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تعرف على آخر تطورات إصابة رامى ربيعة

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جدة - عمرو شويل قال الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي أن رامى ربيعة سيخضع لفحص طبي غدا السبت قبل انطلاق مران الفريق للاطمئنان على حالته بشكل دقيق، والتعرف على موعد مشاركته في التدريبات الجماعية ، مؤكدا أن إصابته غير مقلقه 

 

وخرج ربيعة مصابا في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس على استاد حرس الحدود بالإسكندرية وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف؛ ليصل إلى النقطة 21 من الفوز في 7 مباريات متتالية في بطولة الدوري.

 

وفضّل الجهاز الفني عدم المجازفة بإستمرار ربيعة خلال مواجهة الإسماعيلي حيث أخرجه الجهاز الفني من المباراة للأصابة في العضلة الخلفية ودفع بـ"سعد سمير" بدلا منه، وأكد طبيب الفريق أن إصابة اللاعب لا تستدعي القلق.

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