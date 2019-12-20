شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد غدا للقاء الاتحاد لاسكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الأهلى، تدريباته ظهر غدٍ السبت؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى العام.

ومنح رينيه فايلر المدير الفني للفريق، راحة للاعبين اليوم الجمعة؛ لالتقاط الأنفاس بسبب ضغط المباريات، على أن يبدأ غدا التحضير لمواجهة الاتحاد.

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ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى بهدف سجله وليد سليمان، فى المباراة التى أقيمت أمس على استاد حرس الحدود بالإسكندرية في الجولة التاسعة من الدوري.

وارتفع رصيد الأهلى إلى 21 نقطة محققا العلامة الكاملة من الفوز فى 7 مباريات، لينفرد بصدارة بطولة الدورى العام.