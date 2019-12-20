شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد غدا للقاء الاتحاد لاسكندرى والان مع تفاصيل الخبر
ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى بهدف سجله وليد سليمان، فى المباراة التى أقيمت أمس على استاد حرس الحدود بالإسكندرية في الجولة التاسعة من الدوري.
وارتفع رصيد الأهلى إلى 21 نقطة محققا العلامة الكاملة من الفوز فى 7 مباريات، لينفرد بصدارة بطولة الدورى العام.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يبدأ الاستعداد غدا للقاء الاتحاد لاسكندرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.