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تعرف على موعد المحاضرة الأخيرة للاعبى الزمالك قبل مواجهة سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى محاضرة أخيرة مع اللاعبين فى الرابعة والنصف عصر اليوم، يتحدث خلالها عن التعليمات الاخيرة للاعبين قبل مواجهة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة.

كاريترون يعلن خلال المحاضرة التشكيل الذى سيخوض به اللقاء والذى قد يشهد عدة تغييرات بعودة حازم امام لقيادة الجبهة اليمني بعد تماثله للشفاء وانضمامه لقائمة الفريق اليوم.

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ويتحدث كارتيرون مرة اخرى عن دور كل لاعب فى المباراة بعد ان تمن شرحه للاعبين من قبل بدور كل مركز مع اعلان التشكيل سيتحدث عن كل لاعب وماذا سيكون دوره فى مواجهة سموحة وكيفية ايقاف عناصر الخطورة فى صفوف الفريق السكندري وايضا كيفية اختراق الدفاع المتوقع من جانب حسام حسن المدير الفني لسموحة

ويلتقى الزمالك فى السابعة والنصف من مساء اليوم مع سموحة فى تمام السابعة والنصف من مساء اليوم فى الجولة التاسعة من الدورى الممتاز.

 

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