شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى لـ سوبر كورة: جوزيه رفض اعتزالى بالأهلى.. والمحمدى لا يصلح قائدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشوار حافل لـ هانى رمزى نجم الكرة المصرية السابق سواء مع منتخبنا الوطنى أو مع الأندية العالمية التى لعب لها، ليصبح واحداً من أنجح المحترفين المصريين فى الملاعب الأوروبية على مر التاريخ.

هانى رمزى فتح قلبه كما لم يفعل من قبل وتحدث فى حوار خاص لموقع "سوبر كورة" عن مشواره الكروى ومسيرته الاحترافية، وأبرز المطبات التى واجهته خلال مسيرته.

وتحدث رمزى عن أسباب فشل الجهاز الفني للمنتخب الوطنى السابق بقيادة أجيري، وماذا قال فى تقريره الفنى بعد رحيله.

وأضاف رمزى أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي برىء من تهمة تجاهل اتصالات أجهزة المنتخب، مؤكدا أنه لاعب ملتزم ويتعامل باحترافية شديدة.

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وعن أزمة أحمد المحمدى أثناء قيادته للمنتخب في أمم أفريقيا 2019، أوضح رمزى أن المحمدى مثل ميسى نجم برشلونة لا يصلح قائداً لمنتخب بلاده.

كما كشف المدرب العام للمنتخب الوطني السابق عن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي رفض اعتزاله داخل جدران القلعة الحمراء بسبب "وشاية".

لقراءة الحوار كاملا ومعرفة العديد من الأسرار والكواليس التى يكشف هاني رمزي عنها لأول مرة منذ بدايته مع عالم الساحرة المستديرة وحتى الآن، بالإضافة إلى رأيه في صفقة كهربا مع الأهلي وأسباب اختفاء صالح جمعة عن المشهد وقيادة كارتيرون للزمالك .. اضغط هنا