شكرا لقرائتكم خبر عن صدق أو لا تصدق.. مروان محسن لم يسجل إلا 13 هدفا فى 3 مواسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأرقام تبدو صادمة إلا أنها تتحدث عن واقع يحتاج إلى مراجعة من جانب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر مروان محسن، الذى أصبح فى مرمى أسهم النقد فى ظل تراجع مستواه مع القلعة الحمراء، ولم يسجل المهاجم الدولى إلا 13 هدفاً منذ الانضمام للقلعة الحمراء وعلى مدار 1247 يوماً.
فى 21 يوليو من عام 2016، وفى صفقة انتقال مباشر نادرة الحدوث، تعاقد النادى الأهلى مع مهاجم الإسماعيلى السابق مروان محسن، فى صفقة كبدت الخزينة الحمراء مبلغ قيمته 10 ملايين جنيه مصرى، أملت إدارة الأهلى آنذاك أن تستعيدها أهداف وتألق مع الفريق الأحمر.
هدف واحد فى الموسم الأول
آمال الأهلي تحطمت مع تراجع المستوى، حيث سجل مروان محسن فى الموسم الأول 2016/2017، هدفا فى تسع مباريات، وفى الموسم الثانى 2017/2018، تعرض مهاجم الفريق الأحمر للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا النسخة قبل الماضية، ليغيب عن الفريق طويلاً.
12 هدفا فى الموسم الثانى والثالث
عاد مروان للمشاركة مع الأهلى فى 2018 بعد الشفاء من الرباط الصليبى، ليشارك فى 13 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، وفى الموسم الماضى 2018/2019، كان الأكثر مشاركة لمروان مع الأهلى الذى لعب مع القلعة الحمراء فى 24 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.
بدون أهداف في الموسم الجديد
أما في الموسم الجارى، شارك مروان محسن مع الأهلى فى 5 مباريات بمختلف البطولات لم يسجل أى أهداف وصنع هدفين لزملائه فى الفريق.
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