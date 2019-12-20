شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباريات المرحلة الثانية من دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن جدول مباريات المرحلة الثانية من دورى سوبر السلة، الذى ينطلق فى الفترة من 21 ديسمبر حتى 27 يناير بنظام الذهاب والعودة بين الفرق على مستوى المراكز من الأول إلى الثامن.

ووفقا للجدول الذى تم إعلانه يلاقى فى اليوم الأول كل من الاتحاد السكندرى مع مصر للتأمين والجزيرة مع سبورتنج بينما يلتقى الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سموحة.

ومن أهم المباريات فى اليوم التالى المباراة التى تجمع الأهلى والزمالك فى قمة البطولة، والتى تقرر اقتصار الحضور فيها على مجالس الإدارات فقط.

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وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين قد أقيمت يوم 2 ديسمبر، وأسفرت عن تتويج الأهلى بالمركز الثالث ببطولة السوبر والزمالك رابعا.