شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسموحة والقنوات الناقلة فى الأسبوع التاسع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف نادى الزمالك نظيره سموحة ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض للعودة لانتصاراته المحلية بعدما تعثر مؤخرًا أمام طلائع الجيش ليتلقى هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقان بالأسبوع الثامن من منافسات البطولة.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

تقام مباراة الزمالك وسموحة فى السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى.

موقف الزمالك قبل المباراة

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف أخرى.

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موقف سموحة قبل مواجهة الزمالك

يحتل سموحة المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة، حققهم من الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

وتأكدت جاهزية حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، للمشاركة فى لقاء سموحة، بعدما غاب عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة بسبب إصابته بنزله برد، بالإضافة إلى شد خفيف فى العضلة الخلفية، والتى تعرض خلالها الفريق الأبيض للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليعود لقيادة الجبهة اليمنى بعدما شارك محمد عبدالسلام "مساك" الفريق فى هذا المركز فى مباراة الطلائع الأخيرة ما أدى إلى وجود ثغرات دفاعية فى تلك الجبهة استغلها كريم طارق جناح الطلائع.

ويسعى حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، لاقتناص الثلاثة نقاط أمام الزمالك، لمواصلة المنافسة على المربع الذهبى فى الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث حرص المدير الفنى للفريق السكندرى على تحفيز لاعبيه لتحقيق المفاجأة واستغلال الهزيمة الأخيرة التى تعرض لها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمام طلائع الجيش، للفوز باللقاء، من خلال استغلال نقاط الضعف لدى الفريق الأبيض.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

تنقل قناة أون سبورت وتايم سبورت مباارة الزمالك وسموحة فى السابعة والنصف من مساء اليوم.