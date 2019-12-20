سوبر كورة.. الأهلى بالعلامة الكاملة.. 10 أرقام تاريخية من الفوز السابع للأحمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وواصل الأهلى قبضته على صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعدما سجل الفوز السابع توالياً ببطولة الدورى المصرى الممتاز ليصل إلى النقطة 21 ليبقى منفرداً كونه الفريق الوحيد الذى استطاع أن يكسر حاجز العشرين نقطة فى البطولة المحلية الشهيرة.
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