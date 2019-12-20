شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد عبد الظاهر بقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير الطبى النهائى لأحمد عبد الظاهر مهاجم فريق أسوان، عن إصابة اللاعب بقطع فى الرباط الصليبى، حيث تقرر أن يجرى مهاجم الفريق الأسوانى العملية الجراحية بالقاهرة الأسبوع المقبل.

ويستعد الفريق الأسوانى لمواجهة نظيره الإنتاج الحربى، اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام.

ويحتل أسوان المركز الـ17 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 7 مباريات فازوا فى واحدة وتعادلوا فى مباراتين وتلقوا الهزيمة فى أربع مباريات أخرى.