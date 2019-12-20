شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء حسام حسن.. هل يواصل الزمالك السقوط أمام مدربيه السابقين؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق الكرة بنادي الزمالك نظيره سموحة، مساء اليوم الجمعة، بمنافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 20109-2020.

ويشير تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري إلى تفوق الزمالك بـ8 انتصارت، مقابل 3 لسموحة، و6 تعادلات خلال 17 مباراة جمعتهما بالمسابقة.

ويلتقي كارتيرون، المدير الفني للزمالك، وجهاً لوجه بنظيره في سموحة حسام حسن، في مباراة قوية من خارج الخطوط بين الطرفين.

حسام حسن التقى بالزمالك في 13 مواجهة سابقة، وتمكن من الانتصار في 3 مرات وحصد التعادل في مناسبتين، في المقابل نال الخسارة في 8 مباريات، علماً بأن حسام قد سبق له تولى تدريب الزمالك في ولايتين.

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الزمالك يعاني هذا الموسم خلال مواجهة مدربيه السابقين، فنال الخسارة الأولى له بالمسابقة على يد إنبي بهدفين نظيفين، واستطاع حلمي طولان التفوق على القلعة البيضاء، حيث كان طولان مدرباً للزمالك في موسم 2013-2014 فضلاً عن توليه ولاية مؤقتة في موسم 1999-2000.

كما خسر الزمالك أيضاً في الدوري هذا الموسم على يد أحد أبنائه ومدربيه السابقين، وهو طارق يحيى، المدير الفني الحالي لطلائع الجيش بنتيجة 3/2، وتولى يحيي تدريب الزمالك في مرتين بشكل مؤقت، منهما ولاية في يوليو الماضي.

كما خسر الزمالك مرتين في الموسم الماضي أمام مدربيه السابقين أيضاً، الأولى كانت أمام حلمي طولان حينما كان يقود فريق الاتحاد السكندري، وذلك بمنافسات البطولة العربية، كذلك في مواجهة إيهاب جلال وفريق النادي المصري البورسعيدي والخسارة بهدفين مقابل هدف بمنافسات الدوري الممتاز، وكان جلال مدرباً للزمالك في مطلع عام 2018، فضلاً عن فقدانه نقطتين في الدوري في مواجهة بتروجت والذي كان يقوده وقتها طارق يحيي.

تُرى هل ينجح حسام في السير على نهج طولان ويحيي ويقود سموحة للفوز على الزمالك أم يكون للفارس الأبيض رأياً اّخراً في مواجهة الليلة؟

بقى أن نذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة، في حين أن سموحة يحتل المركز الخامس بالرصيد ذاته من النقاط.