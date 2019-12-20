شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حقائق في فوز الأهلي على الإسماعيلي: وليد سليمان يعادل رقم أبوجريشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فوزاً صعباً على حساب نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب المكس بالإسكندرية، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي واصل صدارته لجدول ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة من 7 مباريات، بينما تراجع الاسماعيلي للمركز السادس برصيد 13 نقطة.

نرصد في التقرير التالي 7 حقائق في فوز الأهلي على حساب الإسماعيلي..

1 – الأهلي حقق فوزه رقم 1075 في تاريخه بالدوري المصري منذ موسم 1948-1949.

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2 – حقق الأهلي فوزه رقم 60 على حساب الإسماعيلي من ضمن 116 مباراة جمعت الطرفين في الدوري، واستمر رصيده من الخسائر أمام الدراويش عند الرقم 22، والتعادل عند الرقم 34.

3 – فايلر أول مدير فني أجنبي يقود الأهلي للفوز على الإسماعيلي منذ انتصار الأحمر على الدراويش في الدور الثاني لموسم 2015-2016، تحت قيادة الهولندي مارتن يول، حيث أخفق بعده الثنائي كارتيرون ولاسارتي في قيادة الفريق للفوز على الإسماعيلي.

4 – وليد سليمان يرفع رصيده من الأهداف في شباك الإسماعيلي للرقم 6، بواقع 3 بقميص بتروجت ومثلهم مع الأهلي، والهدف يحمل الرقم 58 للاعب في تاريخه بالدوري مع جميع الأندية متساوياً مع نجم الإسماعيلي محمد صلاح أبوجريشة.

5 – الموسم الأخير الذي تمكن خلاله الأهلي من تحقيق 7 انتصارات متتالية في انطلاق مشواره كان في 2005-2006 والذي حقق خلاله 11 انتصاراً متتالياً في انطلاقته، في حين أن الرقم القياسي في موسم 2004-2005 بالفوز في أول 17 جولة.

6 – الأهلي يحقق انتصاره الثالث عشر على أرضية المكس من بين 15 مباراة خاضها الفريق على هذا الملعب، كما سبق له الفوز على الإسماعيلي في هذا الملعب، في المباراة الفاصلة التي جمعت الطرفين على لقب الدوري موسم 2008-2009.

7 – للموسم الثالث على التوالي ينجح الأهلي في اجتياز عقبة الجولة السابعة بالدوري، ففاز على الأسيوطي بهدف نظيف في موسم 2018 وعلى الجونة بهدفين مقابل هدف في الموسم الماضي، في حين كان التعثر الأخير بتلك الجولة في موسم 20017 بالتعادل 2/2 أمام الاتحاد.