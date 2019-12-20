شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يؤدي مرانه الأخير قبل مواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير اليوم الجمعة ، فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى للجونة لملاقاة فريقها ، حيث يؤدى الفريق مرانه الأخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم يعلن المدير الفنى قائمة المباراة ويغادر للغردقة

ويستعد الطلائع لمواجهة الجونة المقرر لها الثانية والنصف ظهر غداً السبت على استاد الجونة بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى العام.

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وتغلب طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى على الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الإثنين الماضى، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، ويعد هذا اللقاء الأول الذى يفوز به الطلائع منذ إنطلاق المسابقة ليصل رصيده للنقطة السابعة فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة .

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه أحمد كابوريا فى مباراة الجونة بعد غيابه عن مباراة الزمالك بسبب وجود بند فى عقد إعارته يمنع ظهوره فى مباراة الزمالك.