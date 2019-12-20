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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد سموحة فى الدورى

ينطلق موعد مباراة الزمالك وسموحة غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة السابعة ونصف مساء ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة فى الدورى

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة فى الدورى فى الدورى حيث أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، القائمة التي تستعد لخوض مباراة سموحة، غدًا الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة فى الدورى

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة فى الدورى وشهدت القائمة عودة حازم إمام وأحمد سيد "زيزو" بعد غيابهما عن مباراة طلائع الجيش الماضية بسبب الإصابة، في المقابل واصل غياب الثلاثي عبد الله جمعة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" بسبب الإصابة.

في المقابل، تم استبعاد محمد عنتر وعمر السعيد والحارس محمد صبحي من القائمة لأسباب فنية بجانب التونسي حمدي النقاز.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة فى الدورى

وجاءت قائمة الزمالك على الشكل التالي:حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل،خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - محمد عبد الشافي - إسلام جابر،خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - محمد حسن - أشرف بنشرقي - محمد أوناجم - مصطفي فتحي - يوسف إبراهيم "أوباما، خط الهجوم: مصطفي محمد - كريم بامبو.

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موعد مباراة الزمالك ضد سموحة فى الدورى

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة فى الدورى ويحتل الفريق الأبيض المركز الرابع برصيد 13 نقطة بفارق ست نقاط عن الأهلي متصدر الترتيب، في المقابل يتواجد سموحة في المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضًا.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة فى الدورى

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة فى الدورى حيث أعلنت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، تعيين محمد الحنفي لإدارة مباراة الزمالك وسموحة في المباراة المقرر لها غدًا الجمعة.

وبحسب الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر "تويتر"، فإن الحنفي سيدير لقاء الزمالك وسموحة والتي تأتي ضمن الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يعاون الحنفي كل من أحمد حسام طه ومحمود رضا على أن يكون محمد سيد بكر حكمًا رابعًا.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة فى الدورى

وكان نادي الزمالك خسر الجولة الماضية من أمام طلائع الجيش (3-2)، في المقابل حقق سموحة الفوز على أسوان بهدف دون مقابل.