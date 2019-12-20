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تعرف على الجهاز المعاون لأحمد مرعى بمنتخب السلة

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول باتحاد كرة السلة ، عن الاستقرار  لأفراد الجهاز المعاون لأحمد مرعى  المدير الفنى الجديد لمنتخب السلة رجال ، والمقرر أن تبدأ مهمته مع المنتخب فور تحديد موعد التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة .

 

على أن يضم الجهاز المعاون وسام جابر ، و محمد سليم كمدربان مع أحمد مرعى فى الجهاز الفنى ، إلا ان الإعلان عنهما سيكون بعد انتهاء قرعة التصفيات الأفريقية ، التى تجرى اليوم برواندا .

 

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كان اتحاد كرة السلة قد قرر تولى أحمد مرعى المهمة الفنية للمنتخب خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته بعد الإخفاق فى بطولة الأفرو كان .

 

و تجرى اليوم قرعة التصفيات الأفريقية برواندا، و التى ستحدد موعد ومكان إقامة البطولة ، التى تشارك فيها مصر بالمنتخب الأول رجال .

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