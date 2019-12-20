شكرا لقرائتكم تعرف على الجهاز المعاون لأحمد مرعى بمنتخب السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
على أن يضم الجهاز المعاون وسام جابر ، و محمد سليم كمدربان مع أحمد مرعى فى الجهاز الفنى ، إلا ان الإعلان عنهما سيكون بعد انتهاء قرعة التصفيات الأفريقية ، التى تجرى اليوم برواندا .
كان اتحاد كرة السلة قد قرر تولى أحمد مرعى المهمة الفنية للمنتخب خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته بعد الإخفاق فى بطولة الأفرو كان .
و تجرى اليوم قرعة التصفيات الأفريقية برواندا، و التى ستحدد موعد ومكان إقامة البطولة ، التى تشارك فيها مصر بالمنتخب الأول رجال .
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