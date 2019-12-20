شكرا لقرائتكم فراعنة الإسكواش يواجهون ويلز في نصف نهائي بطولة العالم اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقام مباراة مصر و ويلز في تمام الثانية والنصف بتوقيت واشنطن والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.
وكان المنتخب الوطني قد أنهى دور المجموعات في صدارة مجموعته بعد التغلب على المنتخب الأمريكي صاحب الأرض في المباراة الافتتاحية بنتيجة 3/0، والتغلب على منتخب سويسرا بنفس النتيجة، كما حجز الفراعنة تأسيرة التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 2/1.
وتمتلك مصر 4 ألقاب في تاريخ المشاركة ببطولة العالم للاسكواش جاءت أعوام 1999، 2009، 2011، 2017.
ويمثل الفراعنة في هذه النسخة كل من علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الثالث، طارق مؤمن المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن، تحت القيادة الفنية لأمير وجيه مدرب الفراعنة.
ويترأس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش بعثة الفراعنة في الولايات المتحدة الأمريكية كما يرافق البعثة الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي و واحمد محسن عضو مجلس الادارة.
كانت هذه تفاصيل خبر فراعنة الإسكواش يواجهون ويلز في نصف نهائي بطولة العالم اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.