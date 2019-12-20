شكرا لقرائتكم فراعنة الإسكواش يواجهون ويلز في نصف نهائي بطولة العالم اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اليوم الجمعة منتخب مصر الأول لرجال الاسكواش، بقيادة أمير وجيه المدير الفني للفراعنة، نظيره منتخب ويلز في نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش، التي تستضيفها واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 21 ديسمبر الجاري، حيث يحمل المنتخب الوطني لقب البطولة عن النسخة الماضية.

وتقام مباراة مصر و ويلز في تمام الثانية والنصف بتوقيت واشنطن والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب الوطني قد أنهى دور المجموعات في صدارة مجموعته بعد التغلب على المنتخب الأمريكي صاحب الأرض في المباراة الافتتاحية بنتيجة 3/0، والتغلب على منتخب سويسرا بنفس النتيجة، كما حجز الفراعنة تأسيرة التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 2/1.

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وتمتلك مصر 4 ألقاب في تاريخ المشاركة ببطولة العالم للاسكواش جاءت أعوام 1999، 2009، 2011، 2017.

ويمثل الفراعنة في هذه النسخة كل من علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الثالث، طارق مؤمن المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن، تحت القيادة الفنية لأمير وجيه مدرب الفراعنة.

ويترأس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش بعثة الفراعنة في الولايات المتحدة الأمريكية كما يرافق البعثة الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي و واحمد محسن عضو مجلس الادارة.