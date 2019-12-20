شكرا لقرائتكم وائل جمعة يشيد بالاهلى بعد تخطى عقبة الاسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق وائل جمعة نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق على فوز المارد الاحمر على الاسماعيلى وتربعه على عرش صدارة الايجبيشن ليج . وكتب وائل جمعة عبر تويتر : "مشوار مميز في الدوري للأهلى الكبير وتحليق بالصدارة ...عمل مميز ومنظم من فايلر وجهازه واللاعبين " Advertisements وواصل النادي الأهلي تصدره لبطولة الدوري الممتاز و تحقيق الفوز السابع له على التوالي على حساب الإسماعيلي بهدف دون رد أحرزه وليد سليمان فى الدقيقة 77 من عمر الدوري الممتاز ، ليواصل الأحمر تصدره لقمة الدوري برصيد 21 نقطة.

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