طلائع الجيش يصطحب 20 لاعباً إلى البحر الأحمر لملاقاة الجونة

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جدة - عمرو شويل أعلن طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة الفريق المسافرة إلى الغردقة لملاقاة الجونة ، بعد خوض المران الأخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى . ضمت قائمة الطلائع كل من : " محمد بسام وكريم طارق وعمرو السيسى ومحمود سامى وعلى الفيل وعاصم صلاح ومحمد شعبان وكريم ممدوح وأحمد علاء وناصر منسى ومحمد سمير ومحمد شحاتة وفرانك ستيفن وعبد الرحمن زولا ومحمد ناصف وخالد سطوحى وأحمد داوودا وحسام باولو ومهند لاشين وأحمد سمير" . Advertisements ويستعد الطلائع لمواجهة الجونة المقرر لها الثانية والنصف ظهر غداً السبت على استاد الجونة بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى العام. وتغلب طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى على الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الإثنين الماضى، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، ويعد هذا اللقاء الأول الذى يفوز به الطلائع منذ إنطلاق المسابقة ليصل رصيده للنقطة السابعة فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة .

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