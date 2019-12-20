شكرا لقرائتكم إصابة أحمد عبد الظاهر مهاجم أسوان بقطع في الرباط الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الفريق الأسوانى لمواجهة نظيره الانتاج الحربي اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.
ويحتل أسوان المركز الـ 17 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 7 مباريات فازوا في واحدة وتعادلوا فى مباراتين وتلقوا الهزيمة فى أربع مباريات أخرى.
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