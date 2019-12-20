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إصابة أحمد عبد الظاهر مهاجم أسوان بقطع في الرباط الصليبي

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جدة - عمرو شويل كشف التقرير الطبي النهائي لأحمد عبد الظاهر مهاجم فريق أسوان ، عن اصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي، حيث تقرر أن يجري مهاجم ألفريق الأسواني العملية الجراحية بالقاهرة الأسبوع المقبل.

 

ويستعد الفريق الأسوانى لمواجهة نظيره الانتاج الحربي اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل أسوان المركز الـ 17 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 7 مباريات فازوا في واحدة وتعادلوا فى مباراتين وتلقوا الهزيمة فى أربع مباريات أخرى.

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