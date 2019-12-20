شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يستقر على الجهاز المعاون لأحمد مرعى فى منتخب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد كرة السلة على أفراد الجهاز المعاون لأحمد مرعى المدير الفنى الجديد لمنتخب السلة رجال، والمقرر أن تبدأ مهمته مع المنتخب فور تحديد موعد التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة.

وكشف مصدر مسئول فى اتحاد كرة السلة أن الجهاز المعاون سيضم وسام جابر، ومحمد سليم كمدربين مع أحمد مرعى فى الجهاز الفنى، إلا أن الإعلان عنهما سيكون بعد انتهاء قرعة التصفيات الأفريقية، التى تجرى اليوم برواندا.

كان اتحاد كرة السلة قد قرر تولى أحمد مرعى المهمة الفنية للمنتخب خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته بعد الإخفاق فى بطولة الأفرو كان.

وتجرى اليوم قرعة التصفيات الأفريقية برواندا، والتى ستحدد موعد ومكان إقامة البطولة، التى تشارك فيها مصر بالمنتخب الأول رجال.