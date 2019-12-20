شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. ديانج الأفضل فى لقاء الأهلى والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر المالى اليو ديانج لاعب وسط الأهلى قدرات فائقة بعد مشاركته أساسيا فى مباراة فريقه ضد الإسماعيلى، وتقديم مستويات مميزة، وفقا للأرقام التى ترصد أنه استحق لقب نسر المباراة التى منحته إياه الصفحة الرسمية للنادى الأهلى.

ومن أبرز الأرقام التى حققها ديانج فى مباراة الإسماعيلى أنه استخلص الكرة 24 مرة ، ليكون أعلى رقم لأى لاعب فى الأهلى من بداية الدورى، بينما فقد الكرة مرتين فقط.

مستويات ديانج لم تستمر عند ذلك بل جاءت نسبة تمريراته مميزة للغاية، حيث مرر 57 تمريرة أرضية منهم 54 صحيحة وبدقة تمرير 95%، من بينها 38% تمريرات للأمام و18% تمريرات للخلف، والباقي بعرض الملعب.

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لم يتوقف دور ديانج فى مباراة الإسماعيلى عند استخلاص الكرة وتمريرها فى منطقة الوسط بل قام بمحاولة على المرمى، وكذلك مراوغتين ناجحتين على المرمى.

وخاض ديانج مباراته الثانية أساسيا مع الأهلى أمام الإسماعيلى بعدما شارك أساسيا فى لقاء بنى سويف ببطولة كأس مصر، والسابعة مع الفريق الأحمر منذ الانضمام قبل انطلاق الموسم الحالى.