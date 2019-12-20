شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يعلن قائمة الطلائع لمواجهة الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة ناديه التى تستعد للسفر للغردقة لملاقاة الجونة، حيث أدى الفريق مرانه الأخير على استاد جهاز الرياضة العسكرى. وضمت القائمة كلا من محمد بسام وكريم طارق وعمرو السيسى ومحمود سامى وعلى الفيل وعاصم صلاح ومحمد شعبان وكريم ممدوح وأحمد علاء وناصر منسى ومحمد سمير ومحمد شحاتة وفرانك ستيفن وعبد الرحمن زولا ومحمد ناصف وخالد سطوحى وأحمد داوودا وحسام باولو ومهند لاشين وأحمد سمير. ويستعد الطلائع لمواجهة الجونة الثانية والنصف ظهر غد السبت على استاد الجونة بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى العام. وتغلب طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى على الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضى، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، ويعد هذا اللقاء الأول الذى يفوز به الطلائع منذ إنطلاق المسابقة ليصل رصيده للنقطة السابعة فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة.

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