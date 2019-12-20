شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه ويلز فى نصف نهائى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب مصر الأول لرجال الاسكواش بقيادة أمير وجيه المدير الفنى للفراعنة، لمواجهة نظيره منتخب ويلز فى نصف نهائى بطولة العالم للاسكواش، التى تستضيفها واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 21 ديسمبر الجاري، حيث يحمل المنتخب الوطني لقب البطولة عن النسخة الماضية.

وتقام مباراة مصر وويلز فى تمام الثانية والنصف بتوقيت واشنطن والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب الوطنى قد أنهى دور المجموعات فى صدارة مجموعته بعد التغلب على المنتخب الأمريكى صاحب الأرض فى المباراة الافتتاحية بنتيجة 3 / 0، والتغلب على منتخب سويسرا بنفس النتيجة، كما حجز الفراعنة تأسيرة التأهل لنصف النهائى بعد الفوز على المنتخب الألمانى بنتيجة 2 / 1.

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وتمتلك مصر 4 ألقاب فى تاريخ المشاركة ببطولة العالم للاسكواش جاءت أعوام 1999، 2009، 2011، 2017.

ويمثل الفراعنة فى هذه النسخة كل من على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الثالث، طارق مؤمن المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن، تحت القيادة الفنية لأمير وجيه مدرب الفراعنة.

ويترأس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش بعثة الفراعنة في الولايات المتحدة الأمريكية كما يرافق البعثة الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعى وأحمد محسن عضو مجلس الإدارة.