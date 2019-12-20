شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الأهلى الكبير يحلق فى الصدارة وعمل مميز من فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وائل جمعة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق بفوز المارد الأحمر على الإسماعيلى وتربعه على عرش صدارة الإيجبيشن ليج. وكتب وائل جمعة عبر تويتر "مشوار مميز فى الدورى للأهلى الكبير وتحليق بالصدارة ... عمل مميز ومنظم من فايلر وجهازه واللاعبين".

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