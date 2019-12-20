شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد ياسر ريان ..موهبة تنتظر التوهج مع الفراعنة بفرمان البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المعار للجونة على بعد أمتار قليلة من الظهور بقميص الفراعنة بحسب تأكيدات حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الذى أكد أن المهاجم الشاب مرشح بقوة للإنضمام للمنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة بعد تألقه مع المنتخب الاولمبى أو ناديه الجونة بعدما قاده مؤخراً للفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الثامنة للدوري

أحمد ياسر ريان اكتشفه بدر رجب وقرر ضمه لناشئي الأهلي ولعب به في البداية مدافعًا وظهيرًا قبل الدفع به مهاجمًا وقال مهاجم الفريق الأحمر الصاعد عن مركزه ""لم أحب اللعب كظهير أيسر مثل والدي .. بنياني الجسدي مختلف عنه وعشقت اللعب كرأس حربة من البداية وتميزت في ذلك المركز بشكل سريع"

وعن والده يقول أحمد ياسر ريان : "والدي علمني حكمة منذ الصغر، وهي أن الاهلي نعمة كبيرة يجب الحفاظ عليها وهو ما سرت عليه ، حلمي أن أحترف، ولكني أتمنى أن أحقق شيء مع الأهلي أولا لكي يساعدني ذلك على تحقيق حلمي ، أتمنى أن أصنع تاريخ كبير فى القلعة الحمراء لأكون خير خلف لوالدي".

ويضيف كان حلمي أن ألحق بعماد متعب قبل اعتزاله والحمد لله إن هذه الأمنية تحققت ، أتعلم من القناص كل يوم ، أحلم بأن أسجل هدفا مثل هدف متعب في نهائي الكونفدرالية ضد سيوي سبورت".

وسجل بعض نجوم منتخب مصر الاولمبى وشوقي غريب المدير الفني للفراعنة الصغار بعض الأرقام القياسية والغير مسبوقة بعد التأهل إلي دورة الألعاب الأوليمبية القادمة في اليابان 2020 والتتويج بكأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً التى أقيمت فى مصر، ومن هؤلاء النجوم أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة، والذي حقق انجازًا تاريخيًا بعد تأهله رفقة المنتخب الأوليمبي إلي الدورة الأوليمبية القادمة.

وأصبح أحمد ياسر ريان أول لاعب مصري في التاريخ يتأهل للأولمبياد هو ووالده ياسر ريان نجم الأهلي السابق.

وشارك ياسر ريان نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في أولمبياد برشلونة 1992 وحصل منتخبنا وقتها على المركز الثالث في البطولة، والآن جاء ولده "أحمد" ليكرر نفس الإنجاز بعد سنوات طويلة، ويصعد رفقة منتخب الفراعنة إلي أولمبياد طوكيو 2020 ولكن بأحلام وطموحات أكبر لتحقيق انجاز تاريخي ورفع اسم مصر عاليًا في المحفل الدولي.

وسجل أحمد ياسر ريان هدفًا وحيدًا مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وجاء في شباك منتخب غانا في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات والتي انتهت بفوز منتخب الفراعنة 3-2.

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