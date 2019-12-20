شكرا لقرائتكم خبر عن الصدفة تجمع منى زكى مع منتخب الكرة النسائية قبل رحلة الجزائر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت، منذ قليل، بعثة منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة القاهرة متوجهة إلى الجزائر لخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا الودية، ضمن استعدادات منتخبنا الوطنى لمواجهة منتخب المغرب فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم فى منتصف يناير المقبل.

وتترأس الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بعثة المنتخب، وتضم البعثة 21 لاعبة، وهم: الهام هاني ونادين غازي وليلى زاهر وسيلينا صاروفيم و ندى وجيه وهدي شكري ودانا ندى وليلي شريف وهاجر احمد وشروق ابراهيم وامل نصر وايمان حسن ويارا ياسر وندى عماد ومروة طلعت واسراء فرج وبسمة محمد واميرة محمد وندى الغريب وهاجر احمد و نادية رمضان المحترفة بالدوري الامريكي.

فيما يضم الجهاز الفني حسين عبد اللطيف ومصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي وعصام عمر مخطط احمال ورحاب ممدوح مدير المنتخب وميريت سعيد اداري ، كما يضم الجهاز الطبي الدكتور احمد بسيوني والدكتورة هبه الله محمود وشريف عبد النعيم مسىؤل المهمات.

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ومن المقرر أن يؤدى المنتخب الوطنى مرانه فى اليوم الأول عقب الوصول فى الرابعة مساء بتوقيت الجزائر بملعب الدار البيضاء، وهو ملعب التدريب والمباريات فى البطولة استعدادا لمواجهة الجزائر فى مباراة الافتتاح يوم الأحد 22 ديسمبر، ثم مواجهة منتخب تنزانيا يوم الثلاثاء 24 ديسمبر ثم مواجهة بوركينا فاسو الخميس 26 ديسمبر وتعود البعثة لأرض الوطن يوم 27 ديسمبر.

وشهد مطار القاهرة صباح اليوم تواجد الفنانة منى زكى التى حرصت على مصافحة الدكتورة سحر عبد الحق واللاعبات وقامت بتشجيعهن والشد من أزرهن قبل السفر للجزائر لخوض منافسات الدورة الودية.