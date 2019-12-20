التشكيل المتوقع للزمالك ضد سموحة فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، بصورة كبيرة على تشكيل سموحة، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز. ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بالتشكيل التالى: ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أشرف بن شرقى وأوباما وزيزو. خط الهجوم: مصطفى محمد. وسيجرى زيزو اختبارا طبيا اليوم للتأكد من جاهزيته بشكل أساسى مع الزمالك وحال عدم الجاهزية بنسبة مائة بالمائة سيحتفظ به كارتيرون على مقاعد البدلاء وسيدفع بمحمد أوناجم أو كريم بامبو بدلا منه فى التشكيل الأساسى للأبيض.

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