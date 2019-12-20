شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة المصرية لناشئى الاسكواش تعود للقاهرة بعد التتويج بـ17 ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود، اليوم الجمعة، البعثة المصرية لناشئى وناشئات الاسكواش إلى القاهرة، وذلك بعد حصد 17 ميدالية مختلفة فى مختلف المراحل السنية ببطولة أمريكا المفتوحة للناشئين، والتى أقيمت على ملاعب جامعة هارفارد وجامعة إم تى آى بالولايات المتحدة الأمريكية حتى 17 ديسمبر الجارى.

وحصد لاعبو ولاعبات مصر 6 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية فى أول بعثة رسمية تشارك بالبطولة، والتى شارك فيها 1120 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

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ومثل مصر خلال هذه البطولة بعثة كبيرة مكونة من 29 لاعبا ولاعبة بجميع المراحل السنية للناشئين والناشئات.

وترأس بعثة الناشئين أشرف قناوى فيما ترأس بعثة الناشئات هانى حمودة، ورافق البعثة سيد القماش المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للاسكواش كمدير إدارى للبعثتين بالإضافة إلى الجهاز الفنى.