شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يفاضل بين الإمارات والسعودية بعد اقتراب الرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض صالح جمعة لاعب الاهلي أكثر من عرض محلي تلقاه خلال الفترة الماضية لرغبته في الرحيل لأحدى الأندية الخارجية سواء في الأمارات أو السعودية بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء أمراً محسوماً في ضوء تقرير السويسري رينيه فايلر المدير الفني الذي منح إدارة القلعة الحمراء الضوء الأخضر للاستغناء عن اللاعب لعدم حاجة الفريق له .

ورغم أن صالح جمعة لم يحصل على فرصة المشاركة مع الاهلي منذ تولي فايلر تدريب الفريق أوائل سبتمبر الماضي إلا أن المدير الفني أعلن رأيه النهائي بشان اللاعب وقال أنه ليس بحاجه لجهوده. وفي هذا الشأن علمت ”الخليج 365” أن صالح جمعة تلقي عدة عروض محلية يأتي في مقدمتها من أنبي والإسماعيلي وغيرهما لكن اللاعب يرغب في الرحيل خارج مصر.

وكشف مصدر مُقرّب من صالح جمعة أن وكيل أعمال الأخير يُجهّز حالياً عروض من الخليج وتحديداً من الإمارات والسعودية للرحيل لأحداها في يناير المقبل على سبيل الإعارة أو البيع النهائي ، وأكد المصدر أن ‘إدارة الاهلي ترغب في إعارة صالح جمعة تمهيداً لعودته مُستقبلاً حال مشاركته مع فريقه الجديد وظهوره معه بشكل جيد.