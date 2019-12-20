تغييران في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على التشكيل الذي يخوض به مواجهة سموحة في الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز باستاد القاهرة في الساعة 7:30 مساءً.
ويجري كارتيرون عدة تغييرات على تشكيل الفريق بحثًا عن العودة لطريق الانتصارات، أبرزها الدفع بالثنائي حازم إمام وأحمد سيد "زيزو" بدلا من محمد عبدالسلام ومحمد أوناجم.
ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد عواد.
الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبدالشافي.
الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي.
وسط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، يوسف إبراهيم "أوباما"، أشرف بنشرقي.
وفي الهجوم: مصطفى محمد.
ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري بعدما جمع 13 نقطة من 7 مباريات، ويليه في الترتيب سموحة بقيادة حسام حسن بنفس الرصيد من النقاط بعد خوض 8 مباريات.
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