كل خميس.. موظفو اتحاد الكرة يرتدون الزي الرياضي أسبوعيًا

يدرس مسؤولو اتحاد الكرة، تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع، ليرتدي الموظفين خلاله الزي الرياضي "ترينينج".

ويفكر مسؤولو الجبلاية في الأمر كنوع

من الدعاية لراعي ملابس المنتخبات الوطنية، بجانب إضفاء نوع من التجديد في أجواء العمل بما يساعد الموظفين في اتحاد الكرة على اداء عملهم بأفضل صورة ممكنة.

الجدير بالذكر ان اتحاد الكرة يعمل على إعادة الهيكلة الفترة المقبلة من أجل تطوير سير العمل داخل اتحاد الكرة.