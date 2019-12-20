تصريحات سيد عبدالحفيظ تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أثارت تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جدلًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي، التي أدلى بها عقب المباراة التي جمعت الناديين الأهلي والإسماعيلي، وانتهت بفوز الأحمر بهدف مقابل لا شيء.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج سيد عبدالحفيظ، بعد المباراة، التي فاز الأحمر على نظيرة الإسماعيلى فى بطولة الدورى، مرددين بعضًا من تصريحات سيد عبدالحفيظ، التي أثارت جدلًا واسعًا، منها عن التحكيم في مصر وآخر عن الصفقات القادمة للأهلي.

قال الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي: "إنه يرى أن تطبيق تقنية الفيديو "VAR" أهم من فتح الاستبدال في يناير، مشيرًا إلى أن سموحة أكثر الفرق تضررًا منذ أسبوعين بسبب الأخطاء التحكيمية، لذلك يجب تطبيق التقنية من أجل تحقيق مبدأ العدالة وعدم تعرض أي فريق لأي ظلم.

وصرح أيضًا: "لا أريد أن أقول إننا نمر بظروف صعبة، بسبب الإصابات، ولكننا نفرض شخصيتنا بشكل كبير ولا يفقدها أي لاعب داخل المستطيل الأخضر، لذلك

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أشكرهم على الأداء في المباراة، كما أن الأهلي متصدر الدوري بالعلامة الكاملة، ولكننا لا نأمن لغدر الكرة، سوف نحضر بشكل جيد وبطريقة جيدة للمباريات المقبلة".

ونجح فريق النادي الأهلي في تحقيق فوزه السابع تواليًا ببطولة الدوري العام، بعد هزيمته للإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان بالدقيقة 77 من عُمر اللقاء، الذي أقيم على ستاد المكس بالإسكندرية مساء أمس. الخميس، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

ويرفع الأهلي رصيده للنقطة 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة ولا يزال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 13 محتلاً المركز السادس.