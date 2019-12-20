رياضة | الزمالك يصطدم بسموحة في مواجهة نارية بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يصطدم بسموحة في مواجهة نارية بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
موقف الفريقين في الدوري المصري
يدخل الزمالك مباراة الليلة بعدما سقط أمام الطلائع في الجولة الماضية لينال الهزيمة الثانية له هذا الموسم ويتراجع للمركز الرابع في بطولة الدور المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما نجح سموحة في تحقيق الفوز على أسوان بهدف نظيف ليحتل الفريق المركز الخامس بالمسابقة المحلية.
صراع خاص بين كارتيرون وحسام حسن
يبحث الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك عن تحقيق فوز هام الليلة لمصالحة جماهير القلعة البيضاء، على الجانب الأخر يدخل حسام حسن المدير الفني لسموحة اللقاء وهو عازما على الخروج بنتيجة إيجابية للتقدم في الترتيب.
موعد مباراة الزمالك وسموحة والقنوات الناقلة
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد سموحة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويتم نقل المباراة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.