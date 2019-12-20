رياضة | مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:59 ص
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علاء خليف
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ويسعي نادي أهلي جدة السعودي للحصول على خدمات محمود علاء مدافع الزمالك ومنتخب مصر في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بناءا
وتجري حاليا اتصالات بين إدارة أهلي جدة ومسئولو الزمالك لبحث حسم صفقة "علاء" في الفترة المقبلة.
الزمالك يخشي تكرار سيناريو "كهربا":
ويخشي الزمالك من أن يكون انتقال محمود علاء إلي اهلي جدة مجرد محطة لعودته للدوري المصري في المستقبل عبر بوابة النادي الأهلي المصري، كما فعل زميله السابق محمود عبد المنعم كهربا.
وكان "كهربا" قد رحل عن الزمالك الصيف الماضي بشكل مفاجئ وانتقل لصفوف نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، قبل اعلان عودته مجددًا في فترة الانتقالات الحالية والانضمام لصفوف النادي الأهلي.
ويحاول مسئولو القلعة البيضاء عرقة انتقال محمود علاء للدوري السعودي خوفًا من عودته للغريم التقليدي الأهلي في المستقبل، خاصة وأن هناك العديد من الصفقات حصل عليها الأهلي بهذه الطريقة خلال السنوات الماضية
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