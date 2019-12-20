رياضة | ريفالدو يكشف عن اللاعب القادر على تعويض ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريفالدو يكشف عن اللاعب القادر على تعويض ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم البرازيلي السابق ريفالدو عن اللاعب الذى بإمكانه أن يعوض النجم الأرجنتينى وقائد برشلونة الإسبانى ليونيل ميسي عندما يقرر إعتزال كرة القدم نهائيًا.

ووقال الأسطورة البرازيلية ريفالدو، خلال تصريحات لصحيفة "إكسبريس" البريطانية : " ليونيل ميسي لن ي Advertisements ستمر إلى الأبد، ففي يوم من الأيام سيصل إلى مباراته الأخيرة، ويغادر كرة القدم".

و أضاف : "هناك لاعب واحد فقط قادر على تعويض ميسي، وهو نيمار نجم باريس سان جيرمان".

وأختتم حديثه، قائلاً :" نيمار كان مخطئا في مغادرة برشلونة، لكنه سيكون قادرا على إحداث الفارق، مثلما يفعل ميسي الآن مع برشلونة".