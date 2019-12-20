رياضة | اتحاد الكرة يكشف موعد تطبيق تقنية الفيديو "var" في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يكشف موعد تطبيق تقنية الفيديو "var" في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فجر محمد فاضل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن موعد تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري.
وأكد فضل في تصريحات صحفية، أن تطبيق تقنية حكم الفيديو "فار"، بالدورى العام سيكون بدءا من الدور الثانى.
وتابع فضل، أن إجراءات تطبيق الفار وصلت إلى الخطوات النهائية، وأنه بدءا من الدور الثاني سيكون كل شئ جاهزا بشكل مميز.
واختتم:"وصلنا الخطوات النهائية وننتظر فقط الموافقات القانونية من وزارة الشباب والرياضة".