رياضة | اتحاد الكرة يكشف موعد تطبيق تقنية الفيديو "var" في الدوري المصري

فجر محمد فاضل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن موعد تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري.

وأكد فضل في تصريحات صحفية، أن تطبيق تقنية حكم الفيديو "فار"، بالدورى العام سيكون بدءا من الدور الثانى.