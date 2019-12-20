رياضة | مصير نجم برشلونة يُحسم خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصير نجم برشلونة يُحسم خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة الإسبانى سيحسم موقف لاعب الوسط من البقاء أو الرحيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بعدما طالب وكيل اللاعب بحسم أمر موكله.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى سيحسم مصير لاعب الوسط التشيلي للفريق أرتورو فيدال من البقاء في صفوف برشلونة أم سيرحل فى حال وصول عرض قوي له خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

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وأشارت الصحيفة أن فرناندو فيليسفيتش وكيل اللاعب حضر لقاء برشلونة وريال مدريد بالأمس فى ملعب كامب نو فى اللقاء الذى انتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف من أجل الحديث مع مسؤولي برشلونة عن مستقبل اللاعب.

ويري فيدال اللعب بشكل أساسي مع برشلونة بعدما كان يشارك أساسيا مع يوفنتوس وبايرن ميونخ خلال تواجده بهم ولكن بعد الإنتقال لبرشلونة أصبحت مشاركته بشكل أساسي صعبة بسبب الإعتماد على اللاعب الهولندى فرانك دى يونج.